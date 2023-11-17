В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

Власти Санкт-Петербурга объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за возникновения гололедицы на дорогах. Он будет действовать до 12:00 воскресенья, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП. Пешеходам также следует проявлять осторожность, предупредили в городской администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленинградской области сильные ветер за двое суток повалил более 600 деревьев.

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