В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Власти Санкт-Петербурга объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за возникновения гололедицы на дорогах. Он будет действовать до 12:00 воскресенья, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.
Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ
Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП. Пешеходам также следует проявлять осторожность, предупредили в городской администрации.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленинградской области сильные ветер за двое суток повалил более 600 деревьев.