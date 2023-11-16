Сильный ветер повалил более 600 деревьев в Ленобласти

За прошедшие двое суток мокрого снегопада с региональных дорог в Ленинградской области убрано 625 упавших деревьев. Такую цифру назвали в четверг, 16 ноября, в пресс-службе областного правительства.

Больше всего деревьев повалило на востоке области — в Подпорожском (173 дерева) и Бокситогорском (91 дерево) районах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в преддверии зимы в Ленобласти при региональном правительстве начал работать так называемый «снежный штаб».

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