Из Выборга отменили автобусные рейсы в Хельсинки и Лаппеенранту

Автобусные рейсы из Выборга в Хельсинки и Лаппеенранту временно остановлены. Об этом 17 ноября сообщает РБК.

В кассах вокзала изданию уточнили, что рейсов в Финляндию не будет до 18 февраля. Последний автобус из Выборга отправился в пятницу. При этом, по словам сотрудников вокзала отметили, что ажиотажного спроса не было, в салоне остались свободные места.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне автобусные рейсы из Петербурга в Хельсинки один за другим приостановили два коммерческих перевозчика — Ecolines и Lux Express.

До этого стало известно, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии КПП на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября.

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