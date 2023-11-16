Перевозчик Lux Express приостанавливает рейсы по маршруту Петербург — Хельсинки

В связи с закрытием пограничного перехода Ваалимаа в Финляндии с 18 ноября транспортная компания Lux Express приостанавливает перевозки по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург на неопределенный срок. Об этом говорится в сообщении автобусного перевозчика в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lux Express / «ВКонтакте» Фото: Lux Express / «ВКонтакте»

В компании уточнили, что последний рейс из Петербурга в Хельсинки будет выполнен 17 ноября в 15:00 мск, а из Хельсинки Петербург — в 14:00 по местному времени.

Купившим билеты на более поздние рейсы предлагается поменять их на другие направления — например, на маршруты, связывающие Петербург с Таллином, Ригой или получить компенсационный код на бесплатную поездку на автобусах Lux Express.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки также отменил другой коммерческий перевозчик — Ecolines.

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