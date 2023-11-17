ФАС: МТС отменит плату за раздачу интернета до конца февраля

Сотовый оператор МТС (MOEX: MTSS) отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах до конца февраля 2024 года. Об этом МТС уведомила Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С учетом времени, необходимого для реализации указаний ФАС, ведомство продлило сотовому оператору срок исполнения требований. Таким образом, МТС проведет настройку тарифных планов всех абонентов не позднее 29 февраля 2024 года. ФАС также заявила, что отмена платы за раздачу интернета не может считаться основанием для повышения стоимости тарифов.

18 сентября ведомство потребовало от «большой четверки» отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Ведомство пригрозило операторам делами о нарушении антимонопольного законодательства. В октябре МТС уведомила ФАС, что не считает взимание платы за раздачу интернет-трафика ущемлением интересов абонентов. В компании заявили, что не планируют соблюдать рекомендации ведомства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оператор уведомил ФАС об отсутствии ущемления интересов абонентов»

Александра Горошилова