Сотовые операторы «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» заявили о согласии с претензией Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), которая указала «большой четверке» на необходимость отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. МТС уведомили службу о том, что не считают взимание платы за раздачу интернет-трафика ущемлением интересов абонентов. Решение сотового оператора комментирует эксперт юридической компании «Векави групп» Вероника Якушева.



Вероника Якушева

Фото: предоставлено автором

«Плата в размере 49 руб. за пакет 50 гб при раздаче трафика со своего оборудования (тетеринг — использование мобильного телефона как точки доступа для других устройств с целью подключения к интернету) МТС ввел в мае этого года. Введение платного тетеринга МТС считает вынужденной мерой, направленной на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи. По мнению оператора, плата за тетеринг не является такой существенной.

При этом в своем сентябрьском сообщении ФАС пишет об установлении факта нарушения антимонопольного законодательства в действиях операторов связи, а именно: навязывании абонентам невыгодных условий договора об оказании услуг связи, так как только за сентябрь в ведомство поступило 186 жалоб абонентов.

Как и предполагали эксперты, МТС с учетом положений закона о защите конкуренции воспользовалось своим правом не выполнять предупреждение ФАС, так как не доказан в надлежащем порядке факт нарушения антимонопольного законодательства. Оператор уведомил ФАС об отсутствии ущемления интересов абонентов в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика.

Рискну предположить, что мы становимся свидетелями зарождения крайне интересного спора между крупнейшим мобильным оператором и антимонопольным органом РФ.

Теперь при наличии весомых фактов, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства ФАС России вправе возбудить дело в отношении МТС, в рамках которого нарушителей могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.31 КоАП (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке) и наложить штраф на юрлицо от 300 тыс. до одного млн руб. Сейчас для ФАС начнется большая работа по сбору и анализу документов.

МТС также придется в рамках проверки подтвердить свою позицию. Думаю, такая проверка может привести к непредсказуемым последствиям, поскольку МТС будет вынуждено раскрыть достаточно существенный массив данных о своей деятельности».

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram