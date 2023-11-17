Al Arabiya сообщил о трехдневном прекращении огня в секторе Газа

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Израиль и «Хамас» в ближайшее время подпишут соглашение о гуманитарном перемирии. В него ходит обмен пленными 50 на 50 и трехдневное прекращение огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

По информации Al Arabiya, стороны обменяют 50 пленных в секторе Газа на 50 женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах. Трехдневное гуманитарное перемирие, как сообщил телеканал, включает в себя ввоз в анклав ограниченного количества топлива под контролем ООН.

Источник Al Arabiya добавил, что США оказывают давление на Израиль, чтобы тот принял сделку. Накануне газета The Washington Post писала, что «Хамас» предварительно согласен на освобождение не менее 50 пленных женщин и детей.

Подробнее о ходе конфликта — в тексте «Ъ» «Танки скорой помощи».

Петр Бузлаев