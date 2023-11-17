Эрмитаж обратился в СКР и прокуратуру из-за сайтов-двойников

В Государственном Эрмитаже в ответ на запрос «Ъ-СПб» рассказали, как музей борется с сайтами-двойниками, на которых спекулянты продают билеты. В музее отметили, что существует около восьми таких ресурсов, но это число может варьироваться.

В 2023 году Эрмитаж направил обращения в Следственный комитет и прокуратуру.

«На данном этапе мы осуществляем взаимодействие с их сотрудниками, отвечаем на вопросы, даем необходимую информацию. Непосредственно про уголовные дела речи еще нет. Наша задача — подготовить обращение, дать необходимые пояснения. Это сделано. О результате говорить рано, но мы уверены, что он будет положительным для Эрмитажа и его посетителей, а виновные понесут ответственность», — сообщили в музее «Ъ-СПб».

В Эрмитаже подчеркнули, что не все сайты, которые перепродают билеты в музей, являются двойниками. Но есть и ресурсы, которые копируют дизайн и тексты официального сайта Эрмитажа.

«Есть официальный сайт Эрмитажа и есть иные сайты и ресурсы, которые перепродают входные билеты, не имея при этом никаких договорных отношений с Эрмитажем. Такая деятельность является нарушением законодательства о культуре, неважно, двойники это или нет», — подчеркнули в музее.

Чаще всего злоумышленники используют следующую схему: приобретают действующие билеты в Эрмитаж и перепродают с наценкой. При этом не всегда работает схема возврата, а также становятся платными услуги, которые музей предоставляет бесплатно (например, билет для детей до 14 лет). Спекулянты могут ввести посетителя в заблуждение (продать билет в Главный штаб под видом билета в Главный комплекс). Также администраторы сайтов-двойников подчеркивают, что электронная покупка билетов поможет миновать очередь, но по факту ее уже нет.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Эрмитаж обнаружил сайт-двойник».

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Анастасия Захарова