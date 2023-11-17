В Тюмени изменится схема движения автобуса №2

У маршрута автобуса №2 в Тюмени с 20 ноября изменится схема движения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Будет предусмотрено движение одного автобуса особо большого класса вместимости и трех — большого класса вместимости по укороченной схеме по объездной дороге (ул. Закалужская), без заезда на Московский и Червишевский тракты»,— сказано в сообщении.

По данным администрации, остальные 20 автобусов, которые курсируют на маршруте, продолжат ходить согласно основной схеме движения. В расписании движения автобусов маршрута № 2 рейсы по укороченной схеме будут обозначены желтым цветом.

Напомним, с 30 октября городской общественный транспорт перешел на зимнее расписание. С 28 октября изменился маршрут автобуса №1д «ул. Энтузиастов — а/п Рощино».

Полина Хабарова

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