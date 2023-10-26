Общественный транспорт Тюмени с 30 октября перейдет на зимнее расписание

С 30 октября общественный транспорт Тюмени перейдет на зимнее расписание, отменится ряд садоводческих маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, автобусы по маршрутам №№ 32, 36, 36к, 97, 100, 119, 120к, 129, 134, 135, 138, 143, 144, 145к, 147, 151к, 152к, 153, 155к, 156, 157, 158 продолжат курсировать ежедневно на протяжении всей зимы. «Ежегодное закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить работу автобусов на городских маршрутах»,— отметили в администрации.

Напомним, участок улицы 9 января, от ул. Баумана до ул. 4-й Степной переулок перекрыт до 6 ноября. Ул. Александра Логунова будет перекрыта с 27 по 31 октября. Кроме того, срок перекрытия трех участков улицы Ленина продлили до 31 октября.

Полина Хабарова

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