С 28 октября в Тюмени изменится маршрут автобуса №1д «ул. Энтузиастов — а/п Рощино». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Из схемы движения исключатся остановки «Центр русской культуры», «Ул. Домостроителей» в прямом и обратном направлениях. Отмечается, что на маршруте № 1д дополнительно организовано 12 коротких рейсов до остановки «Центральный рынок».

Напомним, общественный транспорт Тюмени с 30 октября перейдет на зимнее расписание. Участок улицы 9 января, от ул. Баумана до ул. 4-й Степной переулок перекрыт до 6 ноября. Ул. Александра Логунова будет перекрыта с 27 по 31 октября. Кроме того, срок перекрытия трех участков улицы Ленина продлили до 31 октября.

Полина Хабарова

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