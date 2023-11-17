Дмитрий Азаров готов сотрудничать со следствием

Глава Самарской области Дмитрий Азаров заинтересован в объективном расследовании уголовного дела по строительству новых станций метрополитена, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Уголовное дело было возбуждено в отношении врио первого вице-губернатора — председателя правительства области Виктора Кудряшова по факту превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Глава региона также отметил, что «правительство Самарской области, все министерства оказывают полное содействие представителям силовых структур, дополнительно предоставляют документацию», при этом губернатором были даны соответствующие рекомендации.

По версии следствия, Виктор Кудряшов, подписал в интересах ГК «Волгатрансстрой» документы об увеличении предельной стоимости строительства станции метрополитена «Театральная» в Самаре до 18,4 млрд руб., и была создана видимость эффективного использования инфраструктурного кредита (в 2021 году правительство РФ выделило региону целевой займ в размере 10,4 млрд руб. — «Ъ-Волга»).

Холдинг «Волгатрансстрой» Вячеслава Сонина является одним из крупнейших подрядчиков по госконтрактам в сфере строительства Самарской области. Родной брат губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Олег Азаров в 2019 году вошел в состав градостроительного совета при губернаторе как представитель АО «Балтийская строительная компания», принадлежащего Вячеславу Сонину.

Суд 16 ноября арестовал бывшего первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова до 12 января 2024 года. Ему вменяется превышение должностных полномочий при строительстве станции метрополитена «Театральная».

Евгений Чернов