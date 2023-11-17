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Кассация отменила решение суда вернуть квартиру семье погибшего бойца СВО

Четвертый Кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Краснодарского краевого суда вернуть семье погибшего бойца СВО квартиру, которую у них ранее забрали из-за долгов по ипотеке. Основанием для этого в материалах дела значится «нарушение или неправильное применение норм процессуального права».

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Адвокат купившей квартиру матери-одиночки Анастасии Ивановой (фамилия изменена по просьбе женщины) Иван Пажгин рассказал «Ъ-Кубань», что заседание прошло днем накануне, 16 ноября. Определение стороны еще не получили, и потому подробно прокомментировать решение суда адвокат не смог. Дело получит развитие через несколько недель, когда вернется для пересмотра в краевой суд.

Изначально квартиру с использованием материнского капитала приобрели супруги из Краснодарского края, имеющие двух несовершеннолетних детей. Они просрочили платежи по ипотеке и банк расторг договор, а квартиру выставили на торги. Хотя при покупке квартиры использовался маткапитал.

В квартире, по утверждению господина Пажгина, продолжали жить бывшие собственники, которые к тому же накопили долги по коммунальным платежам. В конце августа текущего года бывший собственник квартиры, супруг Анастасии погиб на СВО, а женщина подала заявление о пересмотре решения суда. Квартиру в итоге вернули изначальным владельцам, оставив ни с чем мать-одиночку.

Вячеслав Рыжков

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