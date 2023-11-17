ВТБ начал следить за строительством объектов со спутника

ВТБ в 2023 году запустил пилотный проект по мониторингу строительства на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), рассказал руководитель департамента залогов и старший вице-президент банка Антон Вовк на конференции, организованной «Ъ», ВТБ и группой компаний SRG. По его словам, технология сейчас «обкатывается», банк уже проверил с помощью спутника несколько объектов.

«Дело в том, что классический кредитный путь предполагает мониторинг объектов, которые мы строим за счет наших средств или которые у нас в залоге находятся. Этот путь не всегда удобен для клиента, потому что нужно отвлекать свои ресурсы для обеспечения мониторинга, постоянно сопровождать представителя банка, и иногда это клиента раздражает, а иногда в принципе невозможно человеческим взглядом рассмотреть все, что мы хотим увидеть на объекте»,— пояснил господин Вовк.

Как следовало из презентации вице-президента ВТБ, мониторинг строительства на основе данных ДЗЗ включает в том числе:

выбор и анализ территории для строительства;

мониторинг изменения состояния объектов по разновременным снимкам из космоса;

автоматическое картирование.

Коммерческий оператор сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли — компания «ТерраТех», созданная «Роскосмосом», сообщала о разработке похожих геоинформационных сервисов для Сбербанка. О запуске космического мониторинга объектов строительства сообщали также в ПСБ. «ВТБ Капитал» предложил следить за госинвестициями со спутников в 2019 году.

Подробнее — в колонке Дмитрия Бутрина «Надзор с летающей тарелки».