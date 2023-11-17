Армия Израиля нашла тело похищенной заложницы рядом с больницей в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила у больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа тело Иегудит Вайс. Женщину похитили в первый день войны члены палестинского движения «Хамас», сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram.
По ее информации, тело заложницы извлекли из строения, прилегающего к больнице «Аш-Шифа», и перевезли на израильскую территорию. «В здании, в котором находилась Иегудит, также было обнаружено военное снаряжение, включая автоматы Калашникова и РПГ»,— уточнили в ЦАХАЛе.
По данным израильских властей, Иегудит Вайс похитили из ее дома в кибуце Беэри 7 октября. После опознания ее тела военные и полиция проинформировали о гибели женщины ее семью. The Times of Israel пишет, что госпоже Вайс было 65 лет, у нее пятеро детей. Ее муж Шмулик Вайс ранее также был найден мертвым.
Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября. «Аш-Шифа» — крупнейшая больница в секторе Газа. В ночь на 15 ноября ЦАХАЛ начал там «точечную» операцию. Израиль утверждает, что «Аш-Шифа» используется членами «Хамаса» в качестве командного центра и склада оружия. Палестинское движение это отрицает.
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