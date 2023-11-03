Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку в преступлениях, связанных с проведением антитеррористической операции (АТО) в Донбассе в 2014 году, рассказали в пресс-службе ведомства.

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Как поясняют в СКР, Арсений Яценюк девять лет назад участвовал «в принятии преступного решения» о начале АТО. В ведомстве рассказали, что следователи принимают меры к розыску и аресту бывшего украинского премьера. Также аналогичные обвинения предъявлены бывшему главе администрации президента Украины Сергею Пашинскому и экс-главе МИД Украины Андрею Дещице.

«В результате принятого этими лицами преступного решения и последовавших действий в 2014–2016 годах ранены и погибли 1382 человека, в т. ч. 44 ребенка»,— уточняют в Следственном комитете.

Господин Яценюк возглавлял украинское правительство с февраля 2014-го по апрель 2016 года. Андрей Дещица был министром иностранных дел Украины с февраля по июнь 2014 года. Сергей Пашинский работал на посту главы администрации президента Украины с марта по июнь 2014-го.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов