Эксперимент признали неоперабельным

В Свердловской области врачи отменили лечение препаратом «Спинраза» трехлетнего Миши Бахтина, страдающего СМА. Ранее его родители сами отказались от терапии, попытавшись использовать «Золгенсма». Когда лечение не сработало, семья решила вернуться к «Спинразе». Но теперь медики отказываются использовать этот препарат, поскольку не доказаны его эффективность и безопасность после использования «Золгенсма». В госфонде «Круг добра» объясняют, что терапия с использованием двух препаратов имеет статус экспериментальной, поэтому фонд не может ее оплачивать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Консилиум врачей и сотрудников минздрава Свердловской области принял решение об отмене лечения с использованием дорогостоящего препарата «Спинраза», которое было назначено трехлетнему Мише Бахтину со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом «Ъ-Урал» рассказал отец мальчика Дмитрий Бахтин. По его словам, консилиум прошел 27 октября, но родители даже не были уведомлены о нем.

Напомним, осенью 2020 года Миша Бахтин по решению врачебной комиссии получил от областного минздрава две ампулы препарата «Спинраза», который позволяет остановить развитие заболевания. Потом еще две ампулы помогли купить благотворители. После фонд Евгения Ройзмана (Евгений Ройзман признан иностранным агентом) открыл сбор на препарат «Золгенсма» стоимостью 160 млн руб.

«Спинраза» значительно дешевле, но в первый год лечения необходимо сделать шесть инъекций, а затем применять в течение всей жизни каждые четыре месяца. В свою очередь, инфузия «Золгенсма» производится лишь один раз.

К концу 2020 года фонду удалось собрать необходимую сумму, и ребенку сделали инфузию «Золгенсма». Но достаточной положительной динамики не случилось, поэтому родители обратились в Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ) с просьбой продолжить лечение. Однако свердловский минздрав и больница заявили, что после укола «Золгенсма» нецелесообразно применять «Спинразу». Тогда родители обратились в суд. Также Бахтины записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а отец ребенка Дмитрий Бахтин выходил с одиночными пикетами на Красную площадь. В итоге суд обязал медиков «немедленно приступить к лечению». Кроме того, было возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении сотрудников ОДКБ.

Региональный министр здравоохранения Андрей Карлов утверждал, что препарат «Спинраза» по решению суда действительно куплен министерством, но использовать его пока не могут. «В структурах министерства здравоохранения Свердловской области, в свердловских государственных больницах на сегодня нет ни одного врача, готового поставить мальчику укол. Причина прежняя — в России и в мире нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования "Спинразы" после препарата "Золгенсма". Необходимо решение федерального консилиума»,— объяснял ранее господин Карлов.

Юридический представитель семьи Юлия Липинская заявила «Ъ-Урал», что Бахтины узнали о региональном консилиуме лишь постфактум: «Нам пришла бумага о том, что минздрав обратился в Кировский райсуд Екатеринбурга для того, чтобы прекратить исполнительное производство в части обеспечения лекарственными препаратами, и там говорилось о решении консилиума».

Она настаивает, что решение регионального консилиума не имеет юридической силы. По ее словам, Бахтины — законные представители ребенка — указывали, что без их участия не может быть проведено никаких мероприятий, затрагивающих интересы сына. «Это абсолютно людоедская история, которая не имеет никаких норм морали, в отношении ребенка-инвалида, нуждающегося в жизненно необходимом лекарстве»,— добавил Дмитрий Бахтин.

Чтобы состояние ребенка не ухудшалось, с назначения врача-невролога было принято решение на коммерческой основе закупать препарат «Рисдиплам» — за счет средств фондов и родителей. «Это такой же препарат, как и "Спинраза", но его можно купить, и он дается в виде сиропа перорально. Миша уже год и три месяца принимает этот препарат»,— рассказал «Ъ-Урал» Дмитрий Бахтин. Он утверждает, что у ребенка наблюдается положительная динамика и нет побочных эффектов.

Сейчас родители ждут новый консилиум федеральных центров (РДКБ, НЦЗД, НИКИ педиатрии имени Вельтищева), который должен решить — можно ли обеспечивать ребенка препаратом «Рисдиплам». О дате его проведения должно стать известно в ближайшие дни, говорит Дмитрий Бахтин.

«Если противоправные действия от системы здравоохранения будут продолжаться, то опять будут выходы на Красную площадь и к зданию Минздрава РФ. Я никуда не уйду, я буду стоять и день и ночь, до тех пор, пока моему ребенку не выдадут лекарственный препарат»,— заявил он.

«Ъ-Урал» направил запрос на имя главы минздрава Свердловской области, но не получил ответа.

Также «Ъ» обратился за комментарием в госфонд «Круг добра», который занимается обеспечением терапии детям с СМА. Там сообщили, что тандемная терапия — прием препарата «Эврисди» («Рисдиплам») или введение препарата «Спинраза» после инфузии «Золгенсма» — имеет статус экспериментальной. «В настоящий момент данных о проведенных международных или российских клинических исследованиях эффективности тандемной терапии нет, оплачивать такую терапию фонд не имеет права»,— сообщили в пресс-службе организации, добавив, что и сами Бахтины к ним не обращались.

В фонде отметили, что «Золгенсма» — «очень непростой и сравнительно новый» препарат. Исследования по его долгосрочному влиянию на организм ребенка еще продолжаются. В утвержденной Минздравом РФ инструкции производителя указано, что опыт применения «Золгенсма» в сочетании с другими препаратами для лечения СМА «ограничен». В утвержденных медицинским ведомством клинических рекомендациях по лечению СМА тандемная терапия не предусмотрена. «Логика проста: народный бюджет должен использоваться только на проверенные методы лечения, а экспериментальные методы во всем мире проверяются за счет фармпроизводителей. Фонд не может оплачивать такие эксперименты за счет российских налогоплательщиков»,— резюмировали в фонде.

Мария Игнатова, Екатеринбург; Наталья Костарнова