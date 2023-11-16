Сотрудники GM поддержали новое рабочее соглашение с компанией

Работники General Motors, входящие в профсоюз United Auto Workers (UAW), одобрили новое соглашение с компанией по условиям труда, сообщает The Wall Street Journal.

Текст нового соглашения, рассчитанного на четыре с половиной года, был одобрен 54,7% работников GM, свидетельствует электронное табло с результатами голосования всех американских заводов концерна.

Напомним, в середине сентября рабочие заводов General Motors, Ford и Stellantis начали забастовку, которая стала крупнейшей в США за несколько десятилетий. В общей сложности в забастовке приняли участие почти 50 тыс. рабочих. Компания Ford ранее сообщала, что убытки от забастовки составили $1,3 млрд, GM заявляла об убытках в $800 млн, Stellantis — €3 млрд.

В конце октября компании поочередно пришли к соглашению с UAW, обязуясь в течение нескольких лет увеличить зарплату рабочих на 25–30%, улучшить условия по пенсионным отчислениям и медицинской страховке и т. д. UAW вел переговоры со всеми тремя автопроизводителями одновременно. GM стала последней, кто согласился на требования UAW. По подсчетам Deutsche Bank, соглашение с профсоюзом увеличит издержки Ford на $6,2 млрд, GM — на $7,2 млрд, Stellantis — на $6,4 млрд. Голосование работников Ford и Stellantis по соглашению еще продолжается.

Кирилл Сарханянц