Цена нефти марки Brent опускалась ниже $78 за баррель

Стоимость январских фьючерсков нефти марки Brent впервые с 11 июля 2023 года опускалась на лондонской бирже ICE ниже $78 за баррель, до $77,98 за баррель, следует из данных торгов.

По состоянию на 18:29 мск стоимость барреля Brent сложилась на уровне $78,45 (–3,4%). Стоимость декабрьской нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже снижается в 18:44 мск на 3,67% и составляет $73,97 за баррель, сообщается на сайте биржи.

Мировые цены на нефть снижаются четвертую неделю подряд, несмотря на рекордный спрос на топливо, сокращение поставок Саудовской Аравией и опасения роста цен из-за конфликта Израиля и палестинского движения «Хамас». Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Сальман обвинил в падении цен спекулянтов.

Подразделение британской исследовательской группы Ernst & Young в начале ноября прогнозировало, что конфликт между Израилем и палестинским «Хамасом» может привести к резкому росту цен на нефть. Агентство прогнозировало среднюю цену нефти на уровне $150 за баррель. По его данным, потери мировой экономики должны были составить $2 трлн.

Эрдни Кагалтынов