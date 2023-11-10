Bloomberg: цены на нефть падают третью неделю подряд

Мировые цены на нефть падают третью неделю подряд, несмотря на рекордный спрос на топливо, сокращение поставок Саудовской Аравией и опасения роста цен из-за конфликта Израиля и «Хамаса». На это обращает внимание Bloomberg. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Сальман обвинил в падении цен спекулянтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters

Цена на эталонный сорт нефти марки Brent сегодня упала до трехмесячного минимума $80 за баррель, но при этом за неделю цена упала примерно на 5%. Средняя цена WTA находится в районе $76. Цены выросли вчера, 9 ноября, после заявления министра энергетики Саудовской Аравии, которое было похоже на его критику спекулянтов в мае, за несколько недель до того, как королевство сократило добычу нефти.

За последние три недели цена на нефть марки Brent упала примерно на 13% на фоне растущего спроса со стороны Китая, США и Европы. Менеджер хедж-фонда Пьер Андюран указывает, что запасы нефти оказались более высокими, чем ожидалось, из-за производства в США и Иране.

Это совсем не похоже на ситуацию в конце сентября, когда цена Brent приближалась к $100 за баррель, а ОПЕК объявила о беспрецедентном снижении запасов на фоне рекордного спроса на топливо и сокращений добычи Саудовской Аравией. Сейчас внимание переключилось на спад нефтеперерабатывающей промышленности в Китае и высокие процентные ставки в США.

Подразделение британской исследовательской группы Ernst & Young в начале ноября прогнозировало, что конфликт между Израилем и палестинским «Хамасом» может привести к резкому росту цен на нефть. Агентство прогнозировало среднюю цену нефти на уровне $150 за баррель. По его данным, потери мировой экономики должны были составить $2 трлн.

Подробнее — в материале «Ресурсы геополитики».

Анастасия Ларина