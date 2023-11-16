На месте гибели Пригожина появился щит с именами погибших в авиакатастрофе

В Тверской области на месте авиакатастрофы, в которой разбился бизнесджет Embraer Legacy 600 с находившимися на борту командирами ЧВК «Вагнер», включая ее основателя, петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, появился информационный щит с именами погибших вагнеровцев.

«Здесь погиб русский богатырь и великий полководец, создатель и руководитель сильнейшей армии мира»,— говорится, в частности, в тексте на мемориальном стенде.

В конце сентября на месте крушения Embraer Legacy 600 установили памятник.

Напомним, что самолет разбился под Тверью 23 августа. Помимо Евгения Пригожина на борту находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли. Господин Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге 29 августа. Причины крушения самолета неизвестны. СКР расследует дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Что может произойти с петербургскими активами Евгения Пригожина после его смерти, читайте в материале «Ъ-СПб» «На обломках империи».

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