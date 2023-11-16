Главой Павловского района Воронежской области снова избран Максим Янцов

Совет народных депутатов Павловского района Воронежской области избрал главой района 50-летнего Максима Янцова, который занимает эту должность с 2018 года. Срок его полномочий составит пять лет. Об этом сообщили в правительстве региона.

Господин Янцов в своем Telegram-канале рассказал, что за «пять лет жизни и работы в Павловском районе» ему приходилось не только решать задачи по социально-экономическому развитию территории, но и общаться с местными жителями, «глубоко проникаться их заботами и переживаниями». Благодаря последнему чиновник, как утверждает, чувствует личную ответственность за благополучие муниципального образования.

Максим Янцов родился в городе Миасс Челябинской области. Окончил экономический факультет Воронежского госуниверситета по специальности «Менеджмент», стал кандидатом экономических наук. Затем работал в банке «Воронеж», в Сбербанке, в инвесткомпании «Капитал», воронежском филиале «Газэнергопромбанка». В 2009 году возглавил региональный департамент экономического развития (ныне — министерство), однако в сентябре 2010-го покинул пост вслед за первым вице-премьером Александром Гановым, по приглашению которого приходил в облправительство. На должности главы Павловского района сменил Юрия Русинова, который занимал ее с 2008 года, пока не истек срок его контракта.

Сегодня также был переизбран глава Ольховатского района Воронежской области Геннадий Берченко, который работает на этом посту с 2018 года. Накануне были продлены полномочия Игоря Кирноса на посту главы Лискинского района Воронежской области.

Алина Морозова

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