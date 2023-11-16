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Геннадий Берченко переизбран главой Ольховатского района Воронежской области

Совет народных депутатов Ольховатского района Воронежской области избрал главой района Геннадия Берченко, занимающего эту должность с 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба обправительства. Он назначен на эту должность на срок полномочий совета депутатов — до сентября 2028 года.

Геннадий Берченко (справа) получает сертификат на 1 млн руб. от группы «Продимекс»
Геннадий Берченко (справа) получает сертификат на 1 млн руб. от группы «Продимекс»

Геннадий Берченко (справа) получает сертификат на 1 млн руб. от группы «Продимекс»

Фото: Олег Харсеев

Геннадий Берченко (справа) получает сертификат на 1 млн руб. от группы «Продимекс»

Фото: Олег Харсеев

Геннадию Берченко 57 лет. Он родился в поселке Ольховатка. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт имени К.Д. Глинки (ныне — Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I) по специальности «Зоотехния». С 1990 по 2001 год работал главным зоотехником, замдиректора по производству в совхозе «Дроздовский». Затем два года возглавлял колхоз «Заря», а потом еще десять лет трудился замдиректора, директором местной научно-производственной коммерческой фирмы «Агротех-гарант» (входит в ГК «Агротех-гарант», председателем совета директоров которой является бывший депутат облдумы Александр Евсеев). С 2013 по 2016 год господин Берченко работал в ООО «Заречное». С 2016 года по 3 декабря 2018-го он занимал должность замглавы администрации района — начальника отдела программ и развития сельских территорий. Кроме того, Геннадий Берченко с 2008 года по январь 2015-го был депутатом районного совета народных депутатов.

Накануне главой Лискинского района был переизбран Игорь Кирнос.

Алина Морозова

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