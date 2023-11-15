Игоря Кирноса переизбрали главой Лискинского района Воронежской области

Совет народных депутатов Лискинского района Воронежской области избрал главой района Игоря Кирноса, занимающего эту должность с 2018 года. Господин Кирнос сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кирнос

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Игорь Кирнос

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Игорь Кирнос назвал прошедшие пять лет на посту главы района «интересными и познавательными». Чиновник считает, что в последние годы район достиг высоких показателей в экономике и социальной сфере, «несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в стране и в мире».

«Сейчас особенно понимаю, что глава района — это не просто высшая руководящая должность, это масштабная серьезная работа и ответственность перед вами за каждый отработанный день. Свою дальнейшую работу вижу в продолжении динамичного и качественного развития в области промышленного, сельскохозяйственного производства, модернизации коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства»,— написал господин Кирнос.

Игорю Кирносу 49 лет. Он родился в Лисках. В 1998 году окончил Воронежский аграрный университет имени К.Д. Глинки (ныне — Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I) по специальности «Ветеринария». В тот же год он начал работать главным зоотехником колхоза «Давыдовский» в поселке Давыдовка Лискинского района. В 2000 году был назначен заместителем председателя этого колхоза, проработал на этой должности до 2001 года, а затем занял пост начальника управления сельского хозяйства в администрации Лискинского района и города Лиски. В тот же год господин Кирнос был назначен заместителем главы администрации района — руководителем отдела программ и развития сельских территорий. Эту должность занимал до 16 января 2018 года, пока не возглавил райадминистрацию. На этом посту он сменил Виктора Шевцова, руководившего районом 28 лет.

Подробнее об увольнении господина Шевцова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте