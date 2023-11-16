Мишустин объявил о выделении 5,5 млрд руб. на соцвыплаты и зарплаты бюджетникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров сообщил о распределении дополнительных 5,5 млрд руб. на повышение зарплат бюджетникам и социальные выплаты. Средства, по его словам, выделят в рамках подписанных в мае 2012 года указов президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сегодня дополнительно распределим ещё более 5,5 млрд. Это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом майских указов Президента»,— сказано в сообщении правительства.

Средства, как заявил господин Мишустин, пойдут в том числе на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. 31 августа на повышение зарплат бюджетникам по поручению президента России кабмин выделил дополнительные 30 млрд руб.

В сообщении правительства сказано, что правительство выделит более 2,5 млрд руб. на компенсацию по инвестиционным налоговым вычетам. По словам премьер-министра, в 2022 году такую поддержку получили 19 регионов, в 2023-м она будет оказана 32 регионам.

Владимир Путин подписал ряд майских указов в 2012 году. В них входили более 200 поручений, которые было необходимо исполнить до конца его президентского срока в 2018 году. В 2018-м они были продлены до 2024 года. Среди прочего там указано повышение зарплат для 12 категорий бюджетников.

В ноябре 2022 года Владимир Путин сообщил, что только 10 из 89 регионов России выполняют целевые показатели по уровню зарплат бюджетников. После этого он поручил увеличить их в 2023 году до фактического темпа роста в сфере экономики. Президент также говорил о необходимости корректировать этот показатель в течение года.

Петр Бузлаев