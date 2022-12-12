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Коммерсантъ FM
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Путин поручил увеличить зарплаты бюджетникам до их фактического темпа роста

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить зарплаты сотрудников бюджетного сектора до их фактического темпа роста в сфере экономики в начале 2023 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер России Михаил Мишустин. Первый доклад о его исполнении должен быть представлен 30 марта 2023 года.

Также Владимир Путин поручил провести анализ общественного мнения о «достижении целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики». Этим будет заниматься «Народный фронт "За Россию"» (Общероссийский народный фронт). Результаты работы должны быть переданы в правительство. Согласно тексту документа, этим должен заняться общероссийский народный фронт.

В конце ноября глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в 2023 году зарплаты работников бюджетной сферы вырастут на 8%. Он пояснил, что этот показатель заложен в федеральном бюджете на 2023–2025 годы.

Олеся Павленко

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