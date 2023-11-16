Азербайджан отказался от встречи с Арменией в Вашингтоне

В МИД Азербайджана сообщили об отказе от встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Накануне помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен предложил провести переговоры между Баку и Ереваном в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейхун Байрамов (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Джейхун Байрамов (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы не считаем возможным проведение 20 ноября 2023 года встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне»,— сказано в сообщении азербайджанского МИДа.

В Баку отказ объяснили «необоснованными заявлениями помощника госсекретаря США». Процесс урегулирования споров, как сообщили в министерстве, задерживает Армения.

В МИД Азербайджана добавили, что односторонний подход США может привести «к утрате ими посреднической роли». Господин О'Брайен, как сказано в сообщении, проигнорировал «упоминание о главной проблеме» — незаконном размещении более 10 тыс. военных Армении на границе.

Джеймс О'Брайен 15 ноября заявил, что нормализации отношений между Баку и Ереваном не произойдет до тех пор, пока Азербайджан не достигнет прогресса в мирных переговорах с Арменией. Он также сказал о необходимости вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха, которые находятся в регионе с 2020 года.

Об урегулировании конфликта в Карабахе — в публикации «Ъ» «Упрямство во имя мира».

Петр Бузлаев