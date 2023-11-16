Армения не подавала документы о выходе из ОДКБ

Глава объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров сообщил, что Армения официально не обращалась по поводу выхода из организации. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Официальных заявлений от руководства Армении не поступало, в том числе в организацию. Никаких заявлений о том, что выходит Армения из Организации договора о коллективной безопасности — их не было. Каких-то документов на этот счет не поступало, я лично не видел»,— сообщил Анатолий Сидоров на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в ОДКБ «ни у кого даже близко нет в мыслях» терять интерес к кавказскому региону.

23 ноября в Минске под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко должна пройти сессия совета коллективной безопасности ОДКБ. 14 ноября правительство Армении сообщило, что Никол Пашинян не примет участия в саммите в Минске.

25 октября в интервью газете The Wall Street Journal Никол Пашинян выразил недовольство тем, как союзники по ОДКБ и Россия выполняют свои обязательства. Уже после отказа участвовать в саммите премьер-министр заявил, что Ереван не принимал решение о выходе из ОДКБ и что его отсутствие на мероприятиях организации связано с «разными причинами». По его словам, Армении необходимо диверсифицировать отношения в сфере национальной безопасности.

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Анастасия Ларина