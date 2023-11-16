В Советском районном суде Ростова-на-Дону прошли обыски

Обыски в Советском районном суде Ростова-на-Дону проводились в рамках расследования дела о коррупции, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах.

«Дело возбуждено в отношении предпринимателя за дачу взятки, нескольких судей подозревают в коррупции»,— рассказал источник.

Напомним, что ранее во взяточничестве были обвинены экс-глава Ростовского суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова, а также экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский. Однако, по данным источника «Ъ», обыски в Советском райсуде Ростова с этим делом не связаны.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону