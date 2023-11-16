Глава МИД КНР: светлое будущее отношений с США зависит от доброжелательности

Будущее китайско-американских отношений будет «светлым» благодаря взаимному уважению, добрососедским отношениям и взаимовыгодному партнерству, считает глава МИД Китая Ван И. Как сообщил господин Ван по итогам встречи глав государств Си Цзиньпина и Джо Байдена в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско, они достигли консенсуса более чем по 20 вопросам.

«Мы надеемся, что обе стороны будут партнерами, будут предпринимать активные действия в соответствии с взаимовыгодной повесткой»,— приводит слова дипломата Центральное телевидение Китая.

По словам Ван И, стороны достигли консенсуса более чем по 20 вопросам в области политики, дипломатии, военного сотрудничества, культурного обмена и др. «Некоторые решения были реализованы еще до встречи глав государств, а часть была согласована во время встречи»,— отметил Ван И.

Господин Ван подчеркнул, что Джо Байден направил лидеру КНР особое приглашение на саммит, «которое отличается от приглашения на двусторонние встречи в период АТЭС». «Соединенные Штаты конкретно заявили, что это китайско-американский саммит»,— заявил Ван И.

Дипломат отметил, что укрепления отношений не получится, если США будут вести отношения с Китаем как соперник. «Это фундаментальный вопрос, и ошибок тут быть не может»,— подытожил дипломат.

По словам главы МИД КНР, встреча двух лидеров заняла четыре часа. Стороны договорились возобновить военное сотрудничество, а также разработали стратегию укрепления партнерских отношений двух стран. На встрече председатель КНРзаявил, что ожидает от США отмены односторонних санкций, введенных ранее. После встречи президент США Джо Байден заявил, что продолжает считать лидера КНР диктатором.

Подробнее об ожиданиях от встречи президента РФ с лидером КНР читайте в материале «Ъ» «В ожидании часа Си».

Александра Горошилова