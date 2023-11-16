Как создаются лекарства

Мероприятие проходило с 5 по 8 октября 2023 года в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н. И. Пирогова. Оно объединило более 250 участников и экспертов из научных и образовательных организаций со всей страны, в том числе членов Совета молодых ученых и Совета студентов Минздрава России, а также представителей Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Совет молодых ученых Минздрава России / VK.ru Фото: Совет молодых ученых Минздрава России / VK.ru

Программа форума включала в себя образовательные интенсивы, дискуссионные и научно-популярные площадки, проектную работу для молодых ученых, исследователей и преподавателей с целью обмена опытом, повышения компетенций и построения вектора дальнейшего развития.

В рамках форума состоялся интерактивный семинар «Как создать лекарственный препарат».

Открытие лекарств — это процесс, посредством которого идентифицируются потенциально новые терапевтические объекты с использованием комбинации вычислительных и экспериментальных подходов. Изобретательский процесс поиска новых лекарств основан на знании биологической мишени. Участники семинара узнали о современных подходах в создании лекарств и попробовали создать их самостоятельно.

На вопросы «Ъ-‍Науки» ответила Анна Карпенко, научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, ученый секретарь СМУ НАН Беларуси:

— Почему необходимо создавать новые лекарственные препараты?

— До сих пор в мире остается большое количество заболеваний, против которых нет эффективной и не токсичной терапии, таких как ВИЧ, коронавирус и другие. Также остается вопрос создания более эффективных лекарственных препаратов.

— Кто разрабатывает новые лекарства?

— Создание лекарственного препарата — это длинный, трудоемкий и дорогой процесс. Его созданием занимаются как академические исследователи, так и частные фармацевтические компании.

— Какие есть этапы создания нового препарата?

— Создание лекарственного препарата делится на пять основных стадий: исследования, доклинические испытания, клинические испытания, регистрация, послерегистрационный контроль.

— Сколько стоит разработать новое лекарство?

— Создание одного лекарственного препарата оценивают в 1,5 млрд долларов.

— Сколько времени уходит на разработку?

— По современным оценкам, создание абсолютно нового лекарственного препарата от стадии исследования до выхода на рынок занимает около 15 лет.

— Как ученые понимают, что новое научное открытие является перспективным и на его основе можно попробовать сделать новый препарат?

— Принятие решения о создании лекарственного препарата зависит от многих условий. Так как я работаю в области компьютерного моделирования лекарств, то для таких команд, как наша, это зависит от наличия достаточного количества данных, таких как информация о структуре исследованного белка, возможности наличия работающего контрольного соединения.

— Расскажите о нескольких примерах, когда разработка ученых в дальнейшем стала лекарственным препаратом и действительно используется в медицине.

— Хорошим примером таких работ ученых являются работы научной группы профессора Шибо Дзяна из Фуданьского университета (Китай). Группа ученых под руководством профессора Шибо Дзяна создала уникальную вакцину против COVID-‍19. Данная вакцина устойчива к штамму вируса и показывает крайне высокую эффективность. Также данной группой зарегистрированы лекарственные препараты против ВИЧ-‍1.

По материалам.

Анатолий Ковалев