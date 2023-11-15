Хуснуллин: проект новой железной дороги из Ростова в Крым прорабатывается

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что вопрос строительства новой железной дороги из Ростовской области в Крым еще находится на стадии проработки. По его словам, часть этой дороги «проходит ближе к линии соприкосновения». Господин Хуснуллин отметил, что решений по этому вопросу еще нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сегодня часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, часть дороги проходит ближе к линии соприкосновения. Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы, пока идет на уровне проектирования как альтернативный вариант, чтобы дополнительно пустить потом через новые территории»,— сказал Марат Хуснуллин в рамках «Транспортной недели» в Москве (цитата по «РИА Новости»).

6 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым через Бердянск и Мариуполь. «Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка,— это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат»,— сказал он.

В июне замглавы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко рассказал ТАСС, что проект строительства этих железнодорожных путей реализует предприятие «Железные дороги Новороссии». Тогда он заявил, что по проекту строительства дороги из Ростовской области в Крым проводятся предпроектные изыскания.

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