Балицкий: между Крымом и Ростовом-на-Дону начали строить железную дорогу

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым. Дорога будет проходить в том числе по территории Донецкой народной республики и Запорожской области.

«Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Железнодорожный узел, с которого пойдет строительство таким образом, чтобы мы смогли обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов»,— рассказал Евгений Балицкий (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы Запорожской области, существующая железная дорога — вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху — значительно устарела и небезопасна. Строительство новой железнодорожной инфраструктуры позволит решить вопрос с вывозом зерна, железной руды, лома и угля, отметил он. «Ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности»,— заключил Евгений Балицкий.

Госпрограмма по восстановлению и социально-экономическому развитию четырех присоединенных к России регионов включена в проект бюджета на 2024–2026 годы. Восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в течение трех лет оценивается в 653,5 млрд руб. Согласно госпрограмме, 62,3 млрд руб. из этой суммы должны обеспечить бюджеты регионов.