МИД РФ связал отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ и поставки оружия Западом

Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и расширение поставок в республику западных вооружений как звенья одной цепи. Госпожа Захарова призвала армянского премьера не «сидеть на двух стульях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На брифинге представитель МИДа отнесла к той же категории высказывание секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что у республики есть идеи как о евроинтеграции, так и о внеблоковом статусе. Кроме того, она в одном ряду с вышесказанным выделила «дружбу Еревана с киевским режимом». По словам дипломата, подобные действия Армении могут привести к порабощению страны, передает «РИА Новости».

«Это что, попытка усидеть на двух стульях?.. Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила»,— прокомментировала госпожа Захарова действия руководства Армении.

14 ноября Никол Пашинян заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что на саммит ОДКБ в Минск 23 ноября он не приедет. В октябре господин Пашинян также пропустил саммит СНГ в Бишкеке. Кремль выразил сожаление по поводу решения армянского премьер-министра не посещать Минск. Сегодня, 15 ноября, господин Пашинян выразил мнение, что ОДКБ отказывается «зафиксировать свою зону ответственности» в Армении. При этом он отметил, что Армения не готовит почву для выхода из организации.

Подробнее о российско-армянских отношениях — в публикации «Ъ» «Горцы и предупреждения».