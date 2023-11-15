Еще одно уголовное дело возбудили против наркодилеров, угрожавших первоуральцу

Полиция возбудила еще одно уголовное дело в отношении нарокодилеров, подбросивших жителю Первоуральска гроб с головой свиньи в качестве угрозы. Дело возбуждено по ст. 228 УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ), сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Полковник подчеркнул, что уголовное дело, предусмотренное ст. 228 УК РФ, было возбуждено сразу после изъятия из квартиры потерпевшего первоуральца метадона.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении наркоторговца по ч. 3 п. «б» ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) и по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Подозреваемых в шантаже жителя Первоуральска задержали. «В настоящее время оба задержанных сыщиками угрозыска фигуранта содержатся под стражей в отделе полиции Первоуральска. Решается вопрос об избрании меры пресечения»,— рассказал полковник Горелых. Он также добавил, что свой поступок мужчины объяснили, желанием подзаработать. Подозреваемые раскаялись и попросили прощения перед семьей потерпевших.

Семью потерпевшего полиция взяла под госзащиту.

Мария Шараева

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