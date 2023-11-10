Полиция возбудила уголовное дело против наркодилера, угрожавшего первоуральцу

Полиция Первоуральска возбудила уголовное дело против продавца наркотиков, который угрожал уральцу. По данным полиции, он подвез к его дому гроб со свиной головой и его фотографией, объявил награду за его голову в 1 млн руб. Об этом «Ъ-Урал» сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. Дело возбуждено по ч. 3 п. «б» ст 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

По словам Валерия Горелых, потерпевший написал официальное заявление в полицию на тех, кто его запугивает и шантажирует, подбрасывая гроб с головой свиньи и требуя крупную сумму денег за сданные в полицию 640 доз наркотиков.

«Сотрудники полиции Первоуральска направили в службу госзащиты ходатайство об оказании госзащиты потерпевшему гражданину», — отметил господин Горелых.

Ранее E1 сообщил, что житель первоуральска нашел наркотики в квартире, которую сдавал посуточно, и сдал в полицию. За это владелец наркотиков начал угрожать ему: пытался поджечь квартиру, привез к подъезду гроб с отрезанной свиной головой внутри и фотографией первоуральца, объявил награду за его голову в 1 млн руб.

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте