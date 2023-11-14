На Урале задержали второго подозреваемого в шантаже жителя Первоуральска

В Березовском (Свердловская область) задержали второго подозреваемого в шантаже жителя Первоуральска, которому под дверь подбросили гроб с головой свиньи. Об этом «Ъ-Урал» рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Подозреваемого задержали в квартире его бабушки. По словам полковника Горелых, оказать сопротивление он не успел, захват был произведен за считанные секунды.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 п. «б» ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) против продавца наркотиков, который угрожал жителю Первоуральска (за то, что тот нашел наркотики в квартире, которую сдавал посуточно, и сдал в полицию).

По данным полиции, он подвез к его дому гроб со свиной головой и его фотографией, объявил награду за его голову в 1 млн руб. Полиция взяла под государственную защиту семью жителя Первоуральска, которому угрожал наркодилер.

Позже сотрудники МВД возбудили второе уголовное дело по по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Оба задержанных — жители Екатеринбурга. По словам полковника Горелых, один из наркокурьеров написал явку с повинной и раскаялся в содеянном. Установлено, что гроб был куплен в одном из ритуальных салонов столицы Урала, а голова свиньи — в интернете.

Полина Хабарова

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