Полиция взяла под госзащиту первоуральца, которому угрожал наркодилер

Полиция взяла под государственную защиту семью жителя Первоуральска, которому угрожал наркодилер. Об этом «Ъ-Урал» рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, кроме дела по статье ч. 3 п. «б» ст 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) полиция возбудила еще одно — по ст 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

«На данный момент оперуполномоченные уже выяснили, где злоумышленниками приобретался гроб и голова свиньи для устрашения владельцев квартиры. Сыщикам уже есть с кем работать и кого отрабатывать на причастность к вопиющему криминальному эпизоду. Более того, один из подозреваемых уже задержан и находится под стражей», — отметил полковник Горелых.

Напомним, ранее «Ъ-Урал сообщал, что полиция возбудила уголовное дело против продавца наркотиков, который угрожал жителю Первоуральска (за то, что тот нашел наркотики в квартире, которую сдавал посуточно, и сдал в полицию). По данным полиции, он подвез к его дому гроб со свиной головой и его фотографией, объявил награду за его голову в 1 млн руб.

Виталий Красиков

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