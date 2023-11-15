Верховный суд Великобритании признал незаконной схему отправки мигрантов в Руанду
Сегодня, 15 ноября, Верховный суд Великобритании постановил, что решение отправлять нелегальных мигрантов в Руанду незаконно. Председатель Верховного суда Роберт Рид заявил, что в случае отправки в Руанду людей, претендующих на статус беженца, есть риск их высылки обратно в страну, откуда они прибыли и где их жизнь и свобода могут подвергаться опасности. Как отметил судья Рид, можно разработать систему мер, которые предотвратили бы такое развитие событий, однако пока их нет.
Фото: Pascal Rossignol / Reuters
Такая схема была предложена Министерством внутренних дел Великобритании в апреле 2022 года: отправлять в Руанду всех людей, которые просят политического убежища в Великобритании и прибыли на ее территорию не «через обычные миграционные каналы» (например, нелегально пересекли Ла-Манш). Они должны находиться в Руанде в течение всего времени рассмотрения их заявки на получение убежища. Предложение сразу же подверглось критике со стороны правозащитных организаций, оппозиционных политиков и т. д.
В декабре прошлого года Верховный суд признал схему с отправкой беженцев в Руанду законной. Однако в июне Апелляционный суд заявил, что Руанда не является безопасной третьей страной и что в ее случае есть реальный риск возврата людей в страны, из которых они бежали. Теперь Верховный суд согласился с этой точкой зрения. Как пишут британские СМИ, нынешнее решение суда — еще один удар по правительству консерваторов во главе с Риши Сунаком после масштабных перестановок в кабинете министров в этот понедельник.
Подробнее о скандале с мигрантами читайте в публикации «Ъ» «У премьера Британии нелегальные проблемы».