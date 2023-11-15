Верховный суд Великобритании признал незаконной схему отправки мигрантов в Руанду

Сегодня, 15 ноября, Верховный суд Великобритании постановил, что решение отправлять нелегальных мигрантов в Руанду незаконно. Председатель Верховного суда Роберт Рид заявил, что в случае отправки в Руанду людей, претендующих на статус беженца, есть риск их высылки обратно в страну, откуда они прибыли и где их жизнь и свобода могут подвергаться опасности. Как отметил судья Рид, можно разработать систему мер, которые предотвратили бы такое развитие событий, однако пока их нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol / Reuters Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Такая схема была предложена Министерством внутренних дел Великобритании в апреле 2022 года: отправлять в Руанду всех людей, которые просят политического убежища в Великобритании и прибыли на ее территорию не «через обычные миграционные каналы» (например, нелегально пересекли Ла-Манш). Они должны находиться в Руанде в течение всего времени рассмотрения их заявки на получение убежища. Предложение сразу же подверглось критике со стороны правозащитных организаций, оппозиционных политиков и т. д.

В декабре прошлого года Верховный суд признал схему с отправкой беженцев в Руанду законной. Однако в июне Апелляционный суд заявил, что Руанда не является безопасной третьей страной и что в ее случае есть реальный риск возврата людей в страны, из которых они бежали. Теперь Верховный суд согласился с этой точкой зрения. Как пишут британские СМИ, нынешнее решение суда — еще один удар по правительству консерваторов во главе с Риши Сунаком после масштабных перестановок в кабинете министров в этот понедельник.

Подробнее о скандале с мигрантами читайте в публикации «Ъ» «У премьера Британии нелегальные проблемы».

Яна Рождественская