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UEFA представил официальный мяч Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) представил официальный мяч чемпионата Европы 2024 года, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Мяч производства Adidas был показан на специальном мероприятии перед Олимпийским стадионом в Берлине.

Фото: Markus Schreiber / AP

Фото: Markus Schreiber / AP

Название мяча — Fussballliebe — в переводе с немецкого означает «любовь к футболу». Согласно информации на сайте UEFA, мяч был выполнен в технике Connected Ball, которая предполагает наличие внутри мяча камеры с инерционным измерительным блоком, который в течение матча предоставляет видеопомощнику судьи (VAR) данные о движении мяча.

Дизайн мяча выполнен в ярких красных, синих, зеленых и оранжевых цветах, которые подчеркивают черные «крылья». В релизе UEFA также отмечается, что мяч был создан с помощью экологически чистых материалов на биологической основе. «Каждый слой мяча был адаптирован для включения таких материалов, как кукурузное волокно, сахарный тростник, древесная масса и каучук»,— добавили в UEFA.

Чемпионат Европы 2024 пройдет в десяти принимающих городах Германии: Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Сборная России из-за санкций UEFA не участвует в квалификационном турнире. В сентябре в UEFA заявляли, что российские команды будут отстранены от участия, пока военные действия на территории Украины не закончатся.

Полина Мотызлевская

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