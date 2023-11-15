Участок улицы Ключевской в Екатеринбурге будет перекрыт до конца года

В Екатеринбурге перекрытие участка улицы Ключевской продлили до 30 декабря. Ранее его планировалось открыть 17 декабря. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, продление связано с продолжением проведения строительно-монтажных работ теплосетей.

Движение ограничено на участке от ул. Танкистов до ул. Лоцмановых. Объехать перекрытие можно улицам Анри Барбюса и Торфорезов. Схема движения общественного транспорта не изменится. На участке установлены соответствующие указатели и дорожные знаки.

Напомним, до 18 декабря перекрыт участок улицы Войкова, от переулка Механического до переулка Ритслянда. Кроме того, с 1 декабря изменится нумерация 22 автобусов, также у семи поменяется схема движения.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте