«Сибантрацит» сообщил о новом владельце

«Башкирский промышленный холдинг» купил группу «Сибантрацит», говорится в ее пресс-релизе. Сумма сделки не приводится. Уточняется, что руководство угольной компании передано прежней команде топ-менеджеров во главе с гендиректором Сергеем Мельниковым.

«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту высококачественного антрацита. Одним из основателей группы является Дмитрий Босов. После его смерти в мае 2020 года начались суды между наследниками, в результате контроль над компанией перешел родителям господина Босова и четырем сыновьям от первых двух браков.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Сибантрацит" разделили поровну».

Лаура Кеффер