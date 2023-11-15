Bloomberg: Пентагон незаметно увеличил военную помощь Израилю

Пентагон незаметно нарастил военную помощь Израилю, в том числе поставляя ему ракеты с лазерным наведением для его парка вертолетов «Апач», а также 155-мм снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и военные машины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Пентагона, содержаний перечень запрошенного оружия.

По данным агентства, документ называется «Запросы высокопоставленного лидера Израиля» и датирован концом октября. Согласно ему, оружие либо уже поставляется, либо Пентагон работает над тем, чтобы направить его из запасов в США и Европы. По состоянию на конец октября, в частности, были доставлены 36 тыс. снарядов к 30-мм пушкам, 1800 противобункерных боеприпасов M141 и не менее 3500 приборов ночного видения.

Представитель Пентагона отказался обсуждать детали, но в заявлении ведомства сказано, что оно «использует несколько направлений — от внутренних запасов до промышленных каналов США — чтобы гарантировать, что у Израиля есть средства для самозащиты». Пентагон уточнил, что «помощь по обеспечению безопасности» Израиля поступает почти ежедневно, и США оперативно поставляют ему в том числе высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды.

Как уточняет Bloomberg, Израиль также запросил более 57 тыс. 155-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, 20 тыс. винтовок M4A1, до 5 тыс. приборов ночного видения PVS-14, 3 тыс. ручных противобункерных боеприпасов M141, 400 120-мм минометов и 75 тактических машин армии и морской пехоты. Также Израиль хочет получить 200 дронов Switchblade 600, которых нет на вооружении армии США. Представитель компании-производителя AeroVironment отказался от комментариев.

С 7 октября продолжается война Израиля и палестинского движения «Хамас». Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает число жертв в 11 тыс. США направили Израилю две батареи системы ПРО «Железный купол». Белый дом предупредил, что Израиль должен использовать оружие США с соблюдением законов войны. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорил о планах установить военный контроль над сектором Газа. Вчера, 14 октября, глава Минобороны страны Йоав Галант заявил, что «Хамас» утратил контроль над городом Газой.

Подробности — в материале «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Лаура Кеффер