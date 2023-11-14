АКРА отозвало кредитные рейтинги Белоруссии

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 9 ноября отозвало незапрошенные кредитные рейтинги Белоруссии, сообщила пресс-служба АКРА. Речь идет о долгосрочных кредитных рейтингах в иностранной валюте на уровне B+ и в национальной валюте — B+, а также о краткосрочных рейтингах в иностранной валюте на уровне B и в национальной валюте — B.

Эти рейтинги АКРА по своей инициативе и без заключения договора присвоило Белоруссии в 2020 году на основании публичных данных, а также баз данных агентства. Причина отзыва кредитных рейтингов не уточняется. Пресс-служба АКРА заявила Frank Media, что решение вызвано желанием агентства поддерживать только рейтинги, присвоенные в рамках договора.

При этом АКРА подтвердило кредитные рейтинги выпуска облигаций республики (B+ по международной шкале и BBB– — по национальной шкале РФ), следует из пресс-релиза агентства. Договор о присваивании рейтингов выпуска облигаций был заключен между Белоруссией и АКРА в 2022 году.

9 августа 2023 года АКРА подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Белоруссии на уровне B+ и кредитные рейтинги облигаций республики, которые соответствуют нынешним уровням. В сентябре АКРА заявило, что кредитный рейтинг Белоруссии характеризован как «развивающийся», потому что существует «неурегулированность вопроса выплат по еврооблигациям».

В октябре группа частных инвесторов из 200 физлиц и 30 организаций обратилась к замглавы Минэкономики РФ Дмитрию Вольвачу с просьбой ограничить доступ Белоруссии к российским госкредитам и рынку капитала из-за невыплат по евробондам. Белорусский Минфин сообщал, что выплаты по евробондам осуществят после соглашений с Национальным расчетным депозитарием РФ. 7 ноября глава Минфина республики Юрий Селиверстов заявил, что Белоруссия рассчитывает начать выплаты по евробондам российским инвесторам до конца года.

Эрдни Кагалтынов