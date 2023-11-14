78.ru: Дарья Трепова не прошла проверку на полиграфе

Обвиняемая во взрыве в кафе на Университетской набережной Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не прошла проверку на полиграфе. Об этом 14 ноября сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что Трепова знала о содержимом статуэтки, которую подарила погибшему в результате взрыва военкорру Владлену Татарскому.

Как уточняет издание, тест уличил подозреваемую во лжи, когда ее спросили, знала ли она, что именно несет на встречу с военкором — в этот момент показатели состояния девушки резко изменились.

Напомним, ранее Дарья Трепова заявляла, что до последнего момента не знала о взрывчатке, заложенной в статуэтке. При этом данные расследования указывали на обратное.

«Ъ-СПб» писал, что дело Дарьи Треповой рассмотрят на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Петербурге 15 ноября с участием коллегии из трех судей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой. Ее обвиняют по трем статьям УК РФ: о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205), о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1), об использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 327) — водительского удостоверения.

Взрыв в петербургском кафе, расположенном на Университетской набережной Васильевского острова, произошел 2 апреля 2023 года. Там в это время проходила встреча военного корреспондента и блогера Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, с подписчиками его Telegram-канала. Военкор в результате взрыва погиб, 52 человека получили ранения. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее блогеру. Статуэтка взорвалась.

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