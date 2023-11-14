«Наполи» поменял нового тренера на старого

«Наполи», одно из главных открытий прошлого европейского футбольного сезона, на неудачи в сезоне текущем отреагировал увольнением тренера Руди Гарсии. Вместо него наставником клуба будет Вальтер Маццарри. Он уже очень продуктивно работал с неаполитанцами с 2009 по 2013 год, но с другими командами не добивался никаких успехов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вальтер Маццарри (справа)

Фото: Getty Images Вальтер Маццарри (справа)

Фото: Getty Images

«Наполи» объявил, что главный тренер клуба француз Руди Гарсия отправлен в отставку. Освободившийся пост достался итальянцу Вальтеру Маццарри. Он подписал контракт до окончания сезона.

Увольнение Гарсии, несмотря на то что он появился в «Наполи» совсем недавно — летом, было событием ожидаемым.

Перед его приходом эта команда провела фантастически удачный сезон под началом Лучано Спаллетти, с огромным запасом завоевав золото предыдущего чемпионата страны и выйдя в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но Спаллетти принял предложение возглавить сборную Италии, а в клубе его заменил опытный Гарсия.

Однако сегодняшний «Наполи», невзирая на то, что он сохранил большинство из ключевых персонажей, не расставшись ни с Виктором Осимхеном, ни с Хвичей Кварацхелией, совершенно не похож на тот «Наполи», что превратился в одно из ярчайших футбольных открытий последних лет.

В чемпионате он выступает довольно посредственно, а после поражения в минувший уикенд от аутсайдера «Эмполи», уже третьего домашнего по ходу первенства, занимает в нем четвертое место, отставая от лидирующего «Интера» уже на десять баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руди Гарсия

Фото: Ciro De Luca / Reuters Руди Гарсия

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Назначение Вальтера Маццарри — это как раз сюрприз. 62-летний Маццарри — специалист с богатой тренерской биографией, но она весьма специфическая. По сути, в ней есть один по-настоящему успешный отрезок. И это как раз отрезок работы с «Наполи». Маццарри руководил им в период с 2009 по 2013 год.

До этого неаполитанская команда считалась скорее середняком итальянского футбола, нежели одним из лидеров. С Маццарри же ей удалось дважды взять медали национального первенства (бронзу — в 2011 году, серебро — в 2013-м), выйти в play-off Лиги чемпионов, а также в 2012 году выиграть Кубок Италии, одолев неуязвимый тогда на внутреннем фронте «Ювентус». Притом что ни ценных трофеев, ни вообще хоть сколько-нибудь значимых достижений у клуба не было два десятилетия.

При Вальтере Маццарри «Наполи» играл в стиле, похожем на тот, что привил ему Лучано Спаллетти,— с явным акцентом на атаку, с тройкой нападающих впереди.

Проблема в том, что, подняв благодаря неаполитанцам персональные котировки, Маццарри больше никаких прорывов не совершал. Наоборот, продолжение его карьеры оказалось поразительно скромным. Покинув «Наполи» в 2013 году, он трудился в «Интере», «Уотфорде», «Торино» и «Кальяри». Ни в одном из этих клубов ему не удалось задержаться надолго: всякий раз Маццарри вскоре увольняли после череды осечек.

Алексей Доспехов