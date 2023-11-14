В 2024 году в Новороссийске начнут строить поликлинику на 350 мест

В Новороссийске на улице Анапское шоссе в мае 2024 года начнут строить медучреждение, рассчитанное на 350 посещений в смену. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в здании будут проводить лечение и диагностику для взрослых и детей.

Проектные работы по объекту начались в декабре 2022 года. Сейчас на земельном участке завершают проектно-изыскательские работы и проводят археологические раскопки, необходимые для разработки проектной документации.

«Это очень важный шаг в развитии Приморского района, который в последние годы динамично развивается, прирастая новыми жилыми микрорайонами. В настоящее время в районе наблюдается нехватка медучреждений для обслуживания всего населения»,— отметил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

В управлении строительства Краснодарского края, курирующем объект, отметили, что пакет документов для проведения госэкспертизы проектно-сметной документации сформируют к концу года. Срок строительства определят по результатам финальных проектных решений.

Татьяна Ручкина

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