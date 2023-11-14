В Адыгее приостановили поиски ребенка, пропавшего при падении машины в реку

К 19:00 по мск в Адыгее из-за наступления темного времени суток приостановили поиск ребенка, находившегося в упавшей в реку с обрыва машине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Поиск проводился шестью группами. Спасатели обследовали прибрежную линию и акваторию реки Белой по течению. Продолжить поиски планируют утром 15 ноября.

В ночь с 13 на 14 ноября в станице Ханская автомобиль с водителем и четырьмя пассажирами упал в реку Белая. Три человека, в том числе двое подростков, смогли самостоятельно выбраться на берег. В машине остались 34-летняя женщина и ее 10-летний сын. Поиски вели до глубокой ночи. Утром спасатели, возобновив поиски, нашли машину, а позже тело женщины. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

Для поиска мальчика спасатели поделили зону поиска на четыре участка. К работам привлекли 28 человек, восемь единиц техники и два плавсредства.

Татьяна Ручкина

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