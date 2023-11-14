В Адыгее продолжают поиски ребенка, упавшего на автомобиле с обрыва в реку Белую

В Адыгее продолжаются поиски 10-летнего мальчика, который находился в автомобиле, упавшем с обрыва в реку белую в районе Майкопа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РА.

Зона поиска поделена на четыре участка. К работам привлекли 28 человек, восемь единиц техники и два плавсредства.

«Поиски проводятся вдоль прибрежной линии, а также по акватории реки Белой по течению»,— говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что автомобиль с водителем и четырьмя пассажирами упал ночью 13 ноября в реку Белая в станице Ханской. Три человека, в том числе двое подростков, самостоятельно выбрались на берег. В автомобиле осталась 34-летняя женщина и ее 10-летний сын. Поиски вели до глубокой ночи и возобновили ранним утром 14 ноября. К 10:50 было обнаружено тело женщины. Следственные органы региона начали проверку по факту произошедшего.

Анастасия Донскова

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