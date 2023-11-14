США в третий раз ввели санкции в отношении «Хамаса» и «Исламского джихада»

Минфин США ввел третий пакет санкций в отношении палестинского движения «Хамас», а также в отношении членов «Палестинского исламского джихада». Об этом говорится в заявлении ведомства. Санкции были приняты в координации с Великобританией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khaled al-Hariri / Reuters Фото: Khaled al-Hariri / Reuters

Согласно заявлению ведомства, под санкции попали следующие физлица:

Нассер Абу Шариф — представитель «Палестинского исламского джихада» в Иране; по данным Минфина США, он обучал боевиков строить ракеты в секторе Газа;

Джамиль Юсуф Ахмад Алиян — глава фонда «Мухжат Аль-Кудс» (тоже внесен в санкционный список) в секторе Газа, с помощью которого распределялись средства, предоставленные Ираном «Палестинскому исламскому джихаду»;

Акрама аль-Аджури — заместитель генсека «Палестинского исламского джихада» и лидер группировки «Аль-Кудс» (боевое крыло «Палестинского исламского джихада»);

Набиль Халед Халил Чуман — основатель ливанской компании по валютному обмену Nabil Chouman & Co. (также внесена в список), через которую деньги переводились из Ирана в Газу;

Халед Чуман — сын главы Nabil Chouman & Co.;

Реда Али Хамис — участник операции по передаче денег из Ирана в сектор Газа.

27 октября Минфин США ввел санкции против участников «Хамаса», Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанных с ними организаций. Под ограничения в том числе попали представитель «Хамаса» в Иране, ряд членов КСИРа, а также организации в секторе Газа, которые, по данным США, служили каналом для передачи иранского оружия «Хамасу» и группировке «Исламский джихад». До этого 18 октября Минфин США ввел санкции в отношении нескольких боевиков «Хамаса» и их финансовых посредников.

Полина Мотызлевская